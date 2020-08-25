В Татарстане мужчина «порезал» троих приятелей из-за кошки. Один скончался

На 51-летнего жителя города Зеленодольска возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Об этом сообщают Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан.

Известно, что ночью 21 августа 2020 года, в городе Зеленодольске, подозреваемый распивал спиртные напитки с тремя своими знакомыми. Когда один из них ушел за спиртным, между знакомыми произошел конфликт из-за общего друга, который якобы похитил у них деньги. В ходе ссоры один из мужчин пнул кошку хозяина ногой. Хозяин квартиры не смог сдержаться, схватил два ножа и стал наносить мужчинам удары. В результате 30-летний потерпевший скончался, второй был ранен. В это время вернулся третий потерпевший, которому хозяин также успел нанести ножевые ранения, прежде чем мужчине удалось сбежать.

Свою вину подозреваемый признал. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что недавно в Татарстане обнаружили тело 28-летнего мужчины с 65-ю ножевыми ранениями.