Минниханов раскритиковал детское питание в лагерях

Сегодня на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал проблемы с питанием в детских лагерях. Об этом сообщила пресс-служба главы.

"Завершились две летние смены, - сообщила Марина Патяшина, глава Роспотребнадзора РТ. - Они прошли без происшествий. Но очевидно, что персонал устал, и мы видим нарушения. Прошу усилить контроль в этой части".

По ее словам, в 25 лагерях из 76 выявлено несоблюдение санитарных норм. Такие нарушения могут привести к инфекционным заболеваниям и пищевым отравлениям.

"Вы не можете в своих лагерях порядок навести и нормальное качественное питание обеспечить? Прошу детально разобраться с каждым выявленным случаем нарушений!" - ответил на слова Роспотребнадзора Рустам Минниханов.

Он также высказал предложение увольнять сотрудников и руководителей, допустивших нарушения, так как о необходимости соблюдать требования и нормы говорится уже не впервые.