Телеканал ТВ-3 представил новый паранормальный детективный сериал "Агентство О.К.О." от сценариста и продюсера Ильи Куликова. Премьера первой серии – в понедельник 24 августа в 19:30.

Судя по выпущенному студией трейлеру, главная героиня Вика - "колючка", которая сторонится людей, доверяет только своему сверхъестественному дару, плюет на мнение окружающих и волей случая оказывается втянута в деятельность одного детективного агентства, которое специализируется на поиске пропавших людей. Бывший следователь Никита, компаньон Вики, когда-то допустил ошибку, которая привела к трагедии, и теперь эта работа - возможность снова научиться себя уважать. Вместе они пытаются сделать то, на что обычные отделы полиции не способны: найти тело по энергетике кулона или разгадать историю девушки, которой будто бы никогда не существовало. А над всеми их делами – тайна хозяйки агентства, всевластной бизнесвумен, роль которой исполняет Виктория Тарасова из сериала "Глухарь".



Съемочная группа Фото Олег Сидоренко

Чтобы узнать подробности, корреспондент ProKazan.ru посетил пресс-конференцию с главными актерами Риной Гришиной и Игорем Стамом. Они рассказали, чем новый проект Ильи Куликова кардинально отличается от "Полицейского с Рублевки", почему он создавался целых три года и как актерам удавалось каждый день на площадке "делать космос".

"Не как в фантастике": о философии сериала

Режиссер и сценарист, который уже известен всей России по комедийному сериалу "Полицейский с Рублевки", на этот раз взялся за проект совершенно иного плана. Главные актеры - Рина Гришина и Игорь Стам - отмечают, что "шуток ради шуток в О.К.О вовсе нет".

"Он не снят, как комедийный сериал, - рассказывает Игорь, исполняющий в сериале роль бывшего следователя. - Там есть юмор, иногда бывает ирония. Без иронии вообще ничего невозможно. Как сказал Вячеслав Захаров, "даже на похоронах есть атом юмора". Вот я за этот атом отвечал. Но все же это не комедия. Комедию проще продать, в комедии можно "поржать", а здесь - человеческая история с отношениями, построенная на энергообмене".

Игорь Стам, играющий в сериале бывшего следователя Фото Олег Сидоренко

Вся философская подоплека сериала зиждется на жертвоприношении и взаимопомощи. Сценарий Ильи Куликова изначально построен на том, что главные герои находятся не на службе, а значит заниматься поиском пропавших людей их побуждают только внутренние порывы.

"Они отдают себя, чтобы спасать других людей. Делают это потому, что ими движут человеческие качества. Не ради галочки, а чтобы оказать реальную помощь людям, - говорит Игорь. – И даже их способности не выглядят паранормальными, не как в фантастике".

"Сложность тире качество": разговор о съемочном процессе

Более двух лет прошло с момента запуска проекта в декабре 2017-ого года и до сегодняшней пресс-конференции, где, как говорят сами актеры, они уже могут выдохнуть, словно на финишной черте.

"Мы все это пережили. Эмоции, конфликты - было все, как в настоящей семье. Мы очень долго работали над проектом. И порой роптали на эти сложности," - отзываются они о съемочном процессе сериала. - Но на самом деле все эти сложности ради качества".

"Ане Мирохиной (режиссер-постановщик "Агентства O.К.О." - прим.ред.) говорили: "Все, Аня, здесь достаточно", - вспоминает Игорь. - Но она каждый раз твердила: "Нет, хочу больше!" И это человеческое и профессиональное желание всегда сделать чуть больше, чем нам было дано по формату, сработало в плюс: мы хотели снять нечто большее, чем просто сериал – нам важно было показать историю про людей и отношения, а это не делается быстро".

Актеры Игорь Стам, Рина Гришина и режиссер-постановщик Аня Мирохина Фото Олег Сидоренко

За несколько лет работы все настолько включились в работу, что знали каждый кадр сериала наизусть: и операторы, и художники по свету не просто прочитали сценарий, они следили за тем, как играют актеры.

"Именно поэтому можно сказать, что насколько было тяжело, настолько и кайфово, - с улыбкой рассказывает Рина. - При всей усталости от долгих смен, "стопов" и пауз, обратная сторона медали - это невероятная отдача людей, которые сделали этот проект".

Рина Гришина играет по сериалу девушку со паранормальными способностями Фото Олег Сидоренко

"Я такого еще не встречал ни на одном проекте", - добавляет Игорь Стам.

"Я ощущала себя выжатой": актерская жертва и сломанные зубы де Ниро

Но не только внешние факторы, касающиеся организации кинопроцесса, влияли на уровень сложности.

"Играя эти роли, нам приходилось выкладываться по полной. В конце съемочного дня ощущала себя выжатой. Я всю энергию отдавала, и в тот период меня больше ни на что не хватало. Смерть, боль, страх, одиночество - близкие и понятные темы, но сложные, ведь как актеры мы пропускаем их через себя", - делится своими впечатлениями от работы в "Агентстве О.К.О" Рина.

Рина рассказывает, что, играя Вику, ей приходилось каждый день полностью перевоплощаться. Она приезжала за три часа до всей группы, чтобы стилисты могли нанести огромное количество татуировок и сделать дреды, а в течение дня приходилось постоянно поддерживать их сохранность, что сильно осложняло рабочий процесс.

"У моей героини было много каскадерских вещей и физически сложных моментов, - добавляет Рина. - Я была вся в синяках, потому что я тут должна упасть, там подпрыгнуть".

Рине приходилось приезжать на 3 часа раньше, чтобы подготовиться к съемкам Фото Олег Сидоренко

На это Игорь с улыбкой добавляет: "Это еще ладно. Бывает и похлеще! Вот Роберт де Ниро для роли в фильме "Мыс страха" отрезал себе кусок зуба. Потом, конечно, нарастил - они могут себе позволить. Но это интересная деталь. Это жертва!"

"Вот выйдет сериал, и мы тоже сможем себе позволить зуб нарастить!"- смеется исполнительница роли Вики, поддерживая восхищение партнера.

"Ну что, делаем космос?": немного историй из взаимоотношений на площадке

Во время пресс-конференции ощущается, что актеры на одной волне: шутят друг над другом, подталкивают при неудачных ответах, отбирают друг у друга конфеты, которые им поставили на конференц-стол в небольшой вазочке. Сами они говорят, что нашли контакт с первого дня проб.

"У меня было ощущение, как будто я знаю Игоря сто лет, что мы дружим уже очень давно", - говорит Рина, и Игорь сразу же продолжает: "Да, и эта связь никуда не уходит! Я помню, как первый раз увидел Рину на пробах и еще подумал: "Ух, смотри-ка, какая мелкая – и с характером!" Это ведь большая редкость среди молодых актрис – иметь такую внутреннюю харизму и стержень".

Вслед за основателями Малого театра, Игорь, выпускник театрального училища имени Щепкина, называет эти отношения "петелька-крючочек".

"На этой простой схеме и держатся все человеческие отношения, которые потом обязательно передаются и через экран", - уверен Игорь. - Мы должны были идти навстречу друг другу и быть открыты, потому что у нас вся история - про то, как одни люди по-настоящему включаются в проблемы других и искренне пытаются помочь"

На площадке Рина и Игорь сразу нашли контакт Фото Олег Сидоренко

Благодаря этим взаимоотношениям, на площадке и возникла эта уникальная атмосфера. Оба актера отмечают, что она ощущалась всей съемочной группой, а режиссер сериала Аня Мирохина периодически шутя восклицала: "Ну что, ребят, делаем космос?!" В итоге все стали повторять за ней эту фразу.

"Я устал играть, я хочу быть": о планах на будущее

Первый сезон уже отснят. 24 августа в 19:30 на ТВ-3 состоится его премьера, и все зрители смогут оценить результат, к которому большая творческая команда шла в течение нескольких лет. А пока для актеров, по их собственному выражению, наступил «каминг-аут», когда можно свободно говорить о том, о чем раньше сказать не могли. Работа сделана, все проанализировано, можно друг друга и похвалить, и поблагодарить.

Будет ли у сериала продолжение, сказать сложно. А пока актеры готовятся к новым проектам.

Участники пресс-конференции попросили актеров "сделать заказы в космос" и рассказать, какие еще роли они хотели бы сыграть.

Как отметила Рина, ей бы хотелось больше противоречивых персонажей, чтобы от лица своей героини поговорить со зрителем о взаимоотношениях матери/отца и дочери или поднять тему о людях с зависимостью от алкоголя, работы, любви. Сама актриса уверяет, что бренд киностудии ей не так важен, если роль будет интересной.

"Я выбираю роли, отталкиваясь не только от того, какой крутой проект или режиссер, а от того, близка мне тема или нет, - делится девушка. - Когда понимаешь, "моё" и хочешь рассказать эту историю зрителям. Подружек главных героев, лирических или романтических особ мне играть точно не хочется".

"Значит, подружек остается играть мне, - шутит Игорь, а потом добавляет уже вдумчиво и серьезно. - Я работаю в Театре.doc. У нас существует такой негласный лозунг: театр, в котором не играют. И я, если честно, устал играть. Я не хочу ничего играть! Я хочу быть. И, согласно законам все того же космоса, то, что с нами происходит вне площадки и вне сцены, потом обязательно проявляется в сценарии… Когда мне приходит сценарий на почту, я открываю его и понимаю, что там написано что-то про меня. Я знаю, что я уже проживал это. И если я нахожу эти точки соприкосновения, то, конечно, это самое интересное. У меня есть, что сказать, и я знаю, о чем я буду говорить. Не играть, а быть".

Постер сериала

Актеры также сообщают, что увидеть премьеру сериала можно будет 24 августа в 19-30 на канале ТВ-3.

