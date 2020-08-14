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Фото smolensk-i.ru

В Казани мужчина побил полицейских за то, что правоохранители эвакуировали его машину

14.08.2020, 14:55 207 2 prokazan.ru

Казанец, недовольный тем, что его машину увозят на эвакуаторе, напал на сотрудников полиции.

Утром 12 августа на Тэцевской за нарушение правил парковки полицейские пытались эвакуировать автомобиль "Форд". Машину уже установили на платформу, когда водитель перегородил движение эвакуатору, вскрыл опечатанный автомобиль и сел в салон. Полицейские пытались успокоить нарушителя, однако он оскорблял правоохранителей и нецензурно ругался. При попытке задержания мужчина несколько раз ударил полицейских в область головы и груди. 

В итоге мужчину при помощи спецсредств скрутили и доставили в отдел МВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

 

Дороги Казань Правоохранители
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комментарии

Горожанин
1
14 августа 2020
15:09
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Горожанин
0
14 августа 2020
15:24
Наверно к него папа насяльник , поэтому он так себя вёл.

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