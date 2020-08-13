Житель Казани во время ссоры набросился на жену с ножом. Женщина в больнице

В Казани наряд городского управления вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который во время бытовой ссоры нанес своей жене ножевое ранение.

По данным ведомства, 12 августа около 20.00 часов вечера в полицию позвонила жительница дома по улице Чуйкова и сообщила, что ее ранил ножом супруг. На указанный адрес выехал наряд вневедомственной охраны.

Как выяснили росгвардейцы, мужчина в ходе бытовой ссоры ударил супругу ножом в область спины. Патрульный экипаж задержал подозреваемого мужчину 1988 года рождения и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Пострадавшая с проникающим ранением госпитализирована в больницу. По словам медиков, ее физическое состояние оценивается, как стабильное.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».