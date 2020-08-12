В Казани появится микрорайон «Седьмое небо» рядом со станцией метро

Концепцию нового микрорайона Казани "Седьмое небо" представили накануне главе республики Рустаму Минниханову и мэру города Ильсуру Метшину.

Микрорайон площадью 27,7 га расположится неподалеку от "Меги", где запланировано появление новой станции метро. Проект разрабатывает архитектурное бюро "ОСА", он предполагает строительство 44 зданий различной этажности, как жилых, так и офисно-торговых. Планируется, что в микрорайоне будет порядка 4,7 тысяч квартир, где смогут поселиться примерно 6,8 тысяч казанцев. Для жителей будет построена вся необходимая инфраструктура, в том числе школы и детсады.

Постепенный ввод микрорайона в эксплуатацию будет проходить с 2023 по 2027 годы, сообщают в пресс-службе мэрии.