Банк «Открытие» снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой

Банк «Открытие» снизил размер первоначального взноса по программе ипотечного кредитования с государственной поддержкой до 15%. Это позволит сделать приобретение нового жилья доступным для более широкого круга заемщиков.

Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 млн рублей для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, ставка в «Открытии»– от 5,99%. .

Стать заемщиком по госпрограмме может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Оформить кредит в «Открытии» можно всего по двум документам, а прийти в банк потребуется лишь один раз непосредственно на сделку. Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн без риска для здоровья.

«Льготная ипотека пользуется высоким спросом у наших клиентов, - говорит Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Всего за время действия госпрограммы мы выдали кредиты на сумму свыше 8 млрд рублей. Мы рады, что более 2,6 тысяч семей смогли за это время улучшить свои жилищные условия с нашей помощью».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.