В Казани врачи удалили беременной женщине опухоль матки и сохранили жизнь малышу

В РКБ врачи смогли удалить у беременной женщины миому, не повредив малышу.

Пациентка поступила под утро в выходные. У Насти разболелся живот, она надеялась дождаться понедельника, но боль была невыносимой. Женщину на скорой привезли в перинатальный центр РКБ, а после обследований сообщили: воспалилась миома. О существовании доброкачественной опухоли пациентка знала, ее заверили, что убирать миому необязательно, и беременности она не помешает.

"Насте не повезло – миоматозный узел вырос до 8 сантиметров и начал воспаляться. Женщине угрожал некроз тканей и сепсис. Нужна была срочная операция по удалению опухоли... угрожающая жизни малыша. Невозможно было определить, где именно располагается миома и как крепится к матке, поэтому нужна была открытая операция. Обычно узлы держатся на ножке - на тонком основании, которое можно просто отсечь во время лапароскопической операции. Однако такие операции делаются, когда срок беременности не превышает 18 недель", - пояснили медики.

Забеременела Настя в 34 года, и ребенок был долгожданным. Женщина очень боялась за его жизнь, а врачи уговаривали ее на операцию. Врач УЗИ детально на мониторе показала, как расположена опухоль, которую сложно было обнаружить. Хирурги обещали сделать все возможное, чтобы спасти малыша, не навредить беременности и спасти Настю.

Уговорить беременную удалось, на время операции ей сделали спинальный наркоз, чтобы женщина находилась в сознании. Процесс длился около часа, опухоль удалось убрать, совершенно не задев малыша, после хирурги швами собрали пораженные ткани. На днях пациентка благополучно родила ребенка, доносив его до 41 недели, сообщают в РКБ.