Под Казанью столкнулись легковушка и грузовик «Почты России». Есть пострадавшие

Около села Сокуры на мосту в Лаишевском районе сегодня утром произошло серьезное ДТП с участием легковушки и грузовика. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

По словам свидетелей происшествия, на дороге столкнулись "Шевроле" и грузовой автомобиль, принадлежащий компании "Почта России". У грузовика смята вся передняя часть, легковая иномарка также получила серьезные повреждения. После аварии на трассе образовалась пробка.

По предварительным данным, пострадали три человека, также очевидцы сообщают, что водитель легковушки мог уснуть за рулем.

"Водитель шевроле авео уснул и влетел на форд,теперь коллега в ркб,есть переломы"

"Проезжала в 6 утра, на обочине ещё двое лежали в это время. Сказали водитель Шевроле уснул", - пишут в комментариях пользователи соцсетей.

Также на кадрах можно заметить второй автомобиль почтового оператора. Обычно в случае непредвиденных ситуаций груз с пострадавшего автомобиля передают другому водителю.