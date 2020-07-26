В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Татарстане откроют кинотеатры в помещениях

Кинотеатры в Татарстане откроют не раньше третьего этапа снятия ограничений, сообщила на пресс-конференции замглавы Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина. Ранее сообщалось, что данные объекты должны заработать 15 июля.

По ее словам, для выхода на третий этап коэффициент распространенности COVID-19 должен быть 0,5, текущие показатели - 0,8-0,9.

"Мы пока находимся на втором этапе, вопрос открытия кинотеатров в помещениях у нас пока не стоит", - резюмировала Авдонина.

Напомним, что вместе с тем в Татарстане разрешили проводить кинопоказы на открытом воздухе, а гражданам старше 65 лет продлили самоизоляцию до 9 августа.