Официальный аккаунт мэрии города Казань сообщил, что в конце августа поселок Юдино встретит открытие нового молодежного центра горного туризма. Он будет расположен на улице Революционной.

Как сообщает источник, работы ведутся еще с марта. Переоборудование двухэтажного здания в многофункциональной спортивный комплекс стало сложной задачей для проектировщиков и архитекторов. Однако к концу августа все приготовления завершатся, и центр откроет свои двери для посетителей.

В центре будет полимерное покрытие пола для безопасности и удобства детей

В нем татарстанцы смогут найти молодежные секции разной направленности - горный туризм, скалолазание, велотриал, воркаут и кроссфит, бокс, дзюдо, хореография, брейк-данс, позаниматься в помещениях для занятий скалодромом, попробовать пройти ниндзя-трассу. Здесь также планируется проводить спортивные мероприятия и соревнования.

На данный момент 85% работ уже завершены.