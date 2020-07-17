В Казани впервые в России заработает китайский сервис такси

Китайская компания Didi Chuxing, владеющая такси-агрегатором DiDi - аналогом UBER - через посредника ищет водителей в Казани. Сервис может запуститься в России уже в августе, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

На Авито уже размещено объявление о наборе водителей в китайский сервис. Обещается свободный график, заработок от 7 тысяч рублей в день, брендированное авто, требуется опыт работы от трех лет. Автор объявления называет себя официальным представителем компании в России.

Также DiDi рассматривает возможность запуска в сентябре-декабре в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.