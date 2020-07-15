Власти Татарстана объяснили повышение смертности от коронавируса

При этом они не называют увеличение числа случаев "тенденцией", а среди летальных исходов высока доля тех, кто долгое время находился на ИВЛ.

В Татарстане разрешили открыться торговым центрам и общепиту

С сегодняшнего дня указанные объекты могут работать, но при условии соблюдения ряда правил. Помимо стандартных дистанции-масок-антисептиков, это еще и заполненность зала. Кажется, чтоб попасть в любое кафе, придется стоять в очереди.

В Татарстане запретили посещение лесов

Запрет временный, и он связан с высоким классом пожарной опасности. Постановление о запрете опубликовано Кабином РТ.

Профессор КФУ спрогнозировал ураганы в июле

По словам Юрия "расскажу вам про погоду" Переведенцева, последняя декада второго летнего месяца вряд ли даст нам отдохнуть от жары, а еще может принести ураган.

Минниханов одобрил проект реконструкции "Кольца" (тот, который сетка-рабица)

Сегодня Рустаму Минниханову представили доработанный вариант проекта реконструкции ТЦ, который просит снести каждый второй казанец. Теперь "Кольцо" будет "сеткой-рабицей", так горожане ранее окрестили проект.