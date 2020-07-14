Граждане, прибывающие в Россию из других стан, больше не будут обязаны соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Соответствующее постановление за подписью главного санитарного врача РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что россияне, прибывающие на территорию страны, должны предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус. При отсутствии такой справки им будет даваться три дня для прохождения теста. Иностранным гражданам необходимо сдавать анализ заранее.

Постановление вступает в силу с 15 июля.