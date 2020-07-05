Рустам Минниханов подвел итоги масштабной акции в рамках движения "Помощь рядом! Ярдәм янәшә!" Эта программа помогала обеспечить особо нуждающиеся категории населения продуктовыми наборами во время режима самоизоляции.

Подобные пакеты получили дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети из семей самозанятых и тех, чей бизнес наиболее сильно пострадал во время коронавирусной инфекции. Продуктовый набор получили также пенсионеры старше 65 лет с доходом ниже прожиточного минимума.

По данным пресс-службы Президента РТ, за два месяца продукты получили 210 тысяч семей. На сегодняшний день эта работа практически завершилась.

Минниханов также отметил, что данная акция не использовала бюджетные средства. Она была полностью реализована за счет финансовой помощи благотворителей.

"Здесь бюджетных средств нет. Это просто благотворители, наши крупные и малые компании, предприниматели. В той или иной степени в меру своих возможностей они принимали участие. Эта была системная акция," - сообщил Президент РТ.

Отдельную благодарность получила казанская сеть питания "Бэхетле" - за высокое качество наборов и быструю доставку.