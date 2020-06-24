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Фото скриншот с видеозаписи

На Ершова в Казани в результате аварии легковушку перевернуло и впечатало в забор

24.06.2020, 18:18 30 0 prokazan.ru

Сегодня днем на улице Ершова перед выездом на мост произошло ДТП с участием двух легковых машин. Видео с места аварии появилось в соцсетях.

Судя по кадрам, автомобили двигались во встречном направлении, при столкновении один из них перевернулся на бок и в вертикальном положении оказался зажат между второй машиной и металлическим забором. 

"Был поворот с одной полосы,все норм.было,сейчас две полосы на права,и гоняют как на трассе,забывая ,что с Гвардейская тоже стрелка горит", - комментируют ситуацию горожане. 

Официальной информации о ДТП не поступало, о наличии пострадавших также неизвестно.

ДТП Дороги Казань
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