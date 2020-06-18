В Татарстане снова смягчили ограничения, введенные ранее из-за коронавируса

Изменения коснутся приезжающих в республику из-за рубежа, а также мероприятий, которые проводят органы государственной и муниципальной власти. Еще одно послабление сделано для государственных центров реабилитации инвалидов.

Мужчина, который устроил "порносеанс" в казанском аэропорту, задержан

Полиция задержала гражданина, который на прошлой неделе устроил на стенде Сбербанка в аэропорту показ порнороликов. Он москвич, и теперь ему грозит достаточно серьезное наказание.

От осложнений коронавируса в Бангладеш скончался известный врач из Казани

Рашит Миннетдинов умер 17 июня, за его жизнь врачи боролись неделю. В Республике Бангладеш Миннетдинов занимался организацией медицинской службы в период пандемии.

В пятницу казанских водителей ждут тотальные проверки

В ГИБДД предупредили: завтра, 19 июня, в городе пройдет сразу два мероприятия, проверять будут много и активно.

Долгожданное начало: в Казани приступили к строительству дороги-дублера Горьковского шоссе

Работы пройдут в несколько этапов, первый стартует от улицы Несмелова. Новая дорога разгрузит Горьковское шоссе, Кировскую дамбу, улицы Боевая и Клары Цеткин.