В Татарстане в отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". По данным МВД РТ, они избили товарища металлическими санками и скамейкой.

Инцидент произошел в деревне Большие Лызи Балтасинского района. Компания из троих человек распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, между мужчинами возник конфликт. На почве неприязненных отношений гости – нижнекамец 1994 года рождения и житель Арска 1989 года рождения – нанесли побои металлическими санками, скамьей и деревянными палками 50-летнему хозяину дома.

В результате потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной рваной раной головы госпитализирован в Центральную районную больницу, подозреваемых задержали.

Напомним, ранее в Казани очевидцы засняли драку на Баумана, судя по кадрам, в ней принимали участие восемь человек.