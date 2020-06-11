В больницы Татарстана поступила первая партия препарата против коронавируса "Авифавир". Всего доставили 300 упаковок, сегодня лекарство поступит в крупные клиники Казани, перепрофилированные во временные инфекционные госпиталя. Также лекарство отправят Набережные Челны.

«Препарат должен применяться при лечении средне-тяжелых форм коронавирусной инфекции», — рассказала заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

Первые поставки препарата получили также клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Нижегородской, Кировской областей и Екатеринбурга. В июне в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов "Авифавира". При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год, сообщают в Российском фонде прямых инвестиций.

"Авифавир" - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. "Авифавир" также стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса. Препарат доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.