Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов. Он сказал об этом в ответ на слова президента РБ Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике, передает ТАСС.

"Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, об их существовании". <...> И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии.", - подчеркнул Песков.

Также Песков напомнил, что олигархами принято называть предпринимателей, имеющих политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику.