В Татарстане начали определять уровень соблюдения жителями республики масочного режима и социального дистанцирования. По данным Минцифры РТ, технология Pandemic Vision на основе искусственного интеллекта уже запущена в тестовом режиме на станции метро "Проспект Победы".

"С помощью компьютерного зрения камеры видеонаблюдения фиксируют наличие масок на пассажирах, а также соблюдение ими социального дистанцирования. Так, в один из дней удалось зафиксировать, что 98% пассажиров на станции были в масках, 88% – соблюдали социальную дистанцию, 1% – не соблюдали ни масочный режим, ни социальную дистанцию", - поделились в министерстве результатами наблюдений.

Как отмечают авторы проекта - специалисты Центра цифровой трансформации РТ, повсеместное внедрение технологи позволит предприятиям оперативно возобновить свою деятельность во время ограничений из-за пандемии. В перспективе проект сможет помочь компаниям Татарстана работать даже в сложной эпидемиологической обстановке, так как будет контроль соблюдения всех необходимых мер безопасности сотрудников.