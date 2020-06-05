В Казань в ближайшее время запланированы вывозные рейсы из пяти стран. На них на родину прибудут россияне. Список рейсов опубликован в телеграм-канале Минкомсвязи "Коронавирус: рейсы в РФ".

По данным канала, 11 июня запланирован рейс Денпасар (Бали) - Казань в 9:15 по местному времени, в этот же день в Россию вернутся наши соотечественники из Бангкока (Тайланд), самолет в Казань вылетит в 10:00 по местному времени

На 15 июня в списке значится рейс Ереван (Армения) - Казань, он намечен на 13:45, в 15:20 в Казань вылетит самолет из Антальи (Турция). 17 июня россияне смогут вылететь в Казань из Бишкека (Киргизия), рейс запланирован на 8:00.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Татарстане отменена обязательная самоизоляция для приезжающих в республику из других регионов России, а также снят еще ряд ограничений.