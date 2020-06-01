Полицейские Татарстана дважды задержали водителя автобуса за нелегальные перевозки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, мужчину за рулем автобуса с пассажирами задержали на маршруте "Казань-Балтаси" в ходе рейдов. Их совместно проводит ГИБДД, Минтранс РТ и Средне-Волжское Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора. В отношении водителя автобуса составлен административный материал по ст. 20.6.1 КоАП РФ, собраны проверочные материалы для привлечения должностного и юридического лица автотранспортного предприятия, а сам автобус помещен на спецстоянку.

Однако на следующий день водитель снова попался полицейским на другом автобусе той же компании-перевозчика. В отношении водителя были составлены административные материалы по ст. 20.6.1 и ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ. Автобус также был помещен на специализированную стоянку.

Добавим, что за данное нарушение по статье 20.6.1 на водителя может быть наложен штраф до 30 тысяч рублей, должностные лица могут получить штраф уже до 50 тысяч, владельцы бизнеса - от 50 до 300 тысяч. Параллельно ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ предполагает наложение административного штрафа на водителей в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц - 30 тысяч рублей, на юридических лиц - 300 тысяч рублей.