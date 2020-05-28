Авиакомпания "Победа" возобновляет рейсы из Казани по четырем направлениям, сообщают в пресс-службе Минтранса РТ.

Так, с 5 июня можно будет улететь в Москву (аэропорт Внуково). Вылет из Казани в 18:45.

С 11 июня возобновят рейсы в Анапу - вылет из Казани в 20:40. Полётная программа начинается с сокращённой частоты с последующим переходом на пятидневный график (кроме понедельника и пятницы).

С 12 июня начнут полеты в Санкт-Петербург с вылетами из Казани в 20:55 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, с 21 июня - на ежедневной основе.

13 июня возобновляются рейсы в Сочи с вылетом из Казани в 11:05. Дни вылетов необходимо уточнять в расписании полётов.

В графике движения возможны изменения, купить билеты можно на сайте "Победы" и казанского аэропорта, а также непосредственно в кассах.