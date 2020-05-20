В Казани для оздоровления Волги построили очистные сооружения в районе Ветеринарной академии

В рамках нацпроекта "Оздоровление Волги" в Казани завершили строительство очистных сооружений в районе Ветеринарной академии.

Как сообщают в пресс-службе Минстроя РТ, загрязнение водоемов поверхностными стоками, которые отводятся по сетям ливневой канализации и сбрасываются без очистки, является серьезной проблемой, процент неудовлетворительных проб воды по бактериальным и санитарно-химическим показателям остается высоким. Одним из источников негативного воздействия на реку Казанку являлся сброс на Сибирском тракте ливневой канализации с территории Советского и Ново-Савиновского районов.

Для решения этой проблемы осенью 2019 года подрядчик ООО "Сигма" перенес трубы, построил стоковый резервуар и станцию очистки стоков, установил насосы и многоступенчатую систему фильтров, а также благоустроил близлежащую территорию.

Работы, по данным министерства, обошлись в 90 миллионов рублей, производительность очистных сооружений составляет 30 литров в секунду.