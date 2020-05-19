Накануне поздно вечером в соцсетях появились снимки аварии на улице Татарстан. По словам очевидцев, в ДТП тяжело пострадала женщина.

В МВД РТ озвучили подробности происшествия. По информации ведомства, в 22.50 19-летний водитель автомобиля Форд Фокус напротив дома № 72 по улице Татарстан, по предварительным данным, в нарушение требования дорожного знака 4.2.1 «Объезд препятствия справа» выехал на трамвайные пути попутного направления и совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

Женщина скончалась на месте аварии несмотря на усилия врачей.