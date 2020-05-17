Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 24 июня. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на председателя Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова.

При этом уточняется, что новую дату будет определять президент РФ Владимир Путин, а избирательная система страны находится в режиме готовности.

"ЦИК готов был провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России В.В. Путин. И избирательная система РФ находится в состоянии готовности", - приводит агентство слова зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

Напомним, что изначально днем голосования было выбрано 22 апреля, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. При этом день голосования должен был стать для россиян оплачиваемым выходным.