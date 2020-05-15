Билайн предлагает пакет решений для организации удаленной работы бизнеса любых размеров

Решения Билайн Бизнес помогут компаниям снизить риск утечек информации и не допустить падения продуктивности своих сотрудников при удаленной работе

По оценкам Билайн, из-за угрозы распространения COVID-19 многие компании перевели от 90% до 100% сотрудников на удаленную работу. В этой связи экстренно потребовались надежные профессиональные ИТ- и телеком-решения, позволяющие обеспечить непрерывность, безопасность и управляемость бизнес-процессов, а также дающие возможность качественной коммуникации в условиях удаленной работы большей части сотрудников.

Легко перестроить внутренние процессы в компании и быстро адаптировать сотрудников к новому формату поможет решение Билайн Бизнес Bee Free для организации удаленной работы по концепции WorkPlace-as-a-Service (WaaS).

С 2016 года Билайн внедрил и постоянно использует систему удаленной работы – комплекс технологических, коммуникационных и HR-решений, благодаря которому несколько тысяч сотрудников компании могут несколько дней в неделю работать удаленно. С началом распространения новой коронавирусной инфекции более 90 процентов сотрудников back-office-функций компании в настоящее время работают удаленно на постоянной основе, соблюдая режим социального дистанцирования. Билайн собрал все самое важное из опыта организации удаленной работы на специальной странице https://beefree.team/

Пакет Билайн Бизнес Bee Free: WorkPlace-as-a-Service разработан с учетом опыта Билайн по организации удаленной работы собственных сотрудников. Он агрегирует самые востребованные и надежные решения, в том числе удаленные рабочие места на VDI (Virtual Desktop Infrastructure), Облачную АТС и FMTN (объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть), Мониторинг удаленно работающего персонала, Мобильный VPN, Видео- и Аудиоконференции, Microsoft Teams и Office 365, «Мобильное предприятие» для малого бизнеса. Билайн также проводит консалтинг по удалённой работе, использованию и настройки пакета решений Билайн Бизнес Bee Free, организует обучающие программы по работе на дому. Все это помогает «новичкам» сократить время на переобучение и подготовку своих сотрудников, дает возможность оперативно наладить работу в непривычном режиме.

Арташес Сивков, исполнительный вице-президент ПАО «ВымпелКом» по развитию корпоративного бизнеса: «По причине широкого распространения дистанционной работы, у большинства людей существенно возросла потребность в надежных каналах для общения и решения рабочих задач. В этом неоценимую помощь могут оказать дистанционные технологические решения нашей компании, аналоги которых уже с 2016 года применяются в Билайн в рамках одноименной внутренней программы. Теперь мы с гордостью делимся этими наработками с нашими корпоративными клиентами. Мы запустили семейство продуктов Билайн Бизнес Bee Free, чтобы поддержать бизнес в условиях самоизоляции, чтобы помочь нашим партнёрам и клиентам перейти на режим удалённой работы без простоев и потери эффективности».