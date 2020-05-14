В Зеленодольске жителям бесплатно раздавали маски. Как сообщают в пресс-службе администрации района, раздача прошла в рамках акции "Маска здоровья". Ее инициатором стал глава района Михаил Афанасьев.

Акция была анонсирована заранее, она проходила на шести площадках. Желающих получить маску оказалось достаточно, однако выдавали не более двух штук в одни руки.

"Сейчас маска – практически товар первой необходимости. Дочь увидела в интернете, что будут раздавать. Я специально пришла, взяла, чтобы выходить в магазин. Спасибо всем, кто организовал эту акцию. Очень нужное дело", - приводят в пресс-службе слова одной из жительниц.

Среди желающих получить бесплатное средство защиты оказались и граждане без масок, причем дистанцию также никто не соблюдал. Сами зеленодольцы, как сообщают в администрации района, остались довольны.

Напомним, что в Татарстане с 12 мая граждане обязаны находиться в общественных местах в масках, соблюдать социальное дистанцирование, а также в республике запрещены все массовые мероприятия.