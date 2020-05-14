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Фото zelenodolsk.tatarstan.ru

В Зеленодольске бесплатно раздавали медицинские маски. На акцию людей приглашали заранее

14.05.2020, 16:25 115 3 prokazan.ru

В Зеленодольске жителям бесплатно раздавали маски. Как сообщают в пресс-службе администрации района, раздача прошла в рамках акции "Маска здоровья". Ее инициатором стал глава района Михаил Афанасьев.

Акция была анонсирована заранее, она проходила на шести площадках. Желающих получить маску оказалось достаточно, однако выдавали не более двух штук в одни руки.

"Сейчас маска – практически товар первой необходимости. Дочь увидела в интернете, что будут раздавать. Я специально пришла, взяла, чтобы выходить в магазин. Спасибо всем, кто организовал эту акцию. Очень нужное дело", - приводят в пресс-службе слова одной из жительниц.

Среди желающих получить бесплатное средство защиты оказались и граждане без масок, причем дистанцию также никто не соблюдал. Сами зеленодольцы, как сообщают в администрации района, остались довольны. 

Напомним, что в Татарстане с 12 мая граждане обязаны находиться в общественных местах в масках, соблюдать социальное дистанцирование, а также в республике запрещены все массовые мероприятия. 

Медицина / Минздрав Зеленодольск Общество
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комментарии

Горожанин
1
14 мая 2020
16:38
Под эгидой Едросов как всегда, заодно призывали к обнулению
Горожанин
0
14 мая 2020
16:57
Масок этих на алиэкспресс завались, просто ты же не будешь покупать упаковку в 1000 штук. Но стоят гораздо дешевле.
Горожанин
0
14 мая 2020
17:03
Уже все в самоизоляции отсиделись, штрафы заплатили, число заболевших резко падать начало, все выздоровели резко. Смертности вообще нет, люди просто сильно болели чем то другим. Сейчас уже эти маски нужны не больше, чем салфетки для уборки.

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