В правительстве РФ подготовлен законопроект, который может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Ъ".

Вместо денег за отмененные рейсы пассажиры смогут получить денежный эквивалент на личный счет, с которого возможно будет расплатиться за новую поездку. В "Аэрофлоте" рассказали, что пассажиры могут получить ваучеры; если рейс был отменен, при оплате сертификатом пассажиру предоставляется однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет. При этом, для пассажиров с билетом по тарифу МАКСИМУМ при оплате сертификатом предоставляется однократная 25% скидка от действующего тарифа на новый перелет. Речь идет о билетах, купленных до 1 мая.

Особый формат может быть установлен по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС. Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер.