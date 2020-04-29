Полиция Татарстана продолжает контролировать пассажирские автобусы и такси

Татарстанская полиция осуществляет непрерывный контроль за перевозками пассажиров и багажа водителями автобусов и легковыми такси.

В соответствии с постановлением Кабмина РТ в республике запрещены межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, а также перевозки легковыми такси более двух пассажиров и без использования водителем и всеми пассажирами средств индивидуальной защиты органов дыхания.

С 13 апреля МВД РТ организованы дополнительные посты, состоящие в том числе, из числа сотрудников Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, сотрудников Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

С начала проведения мероприятий проверено 499 автобусов и 943 автомобиля легковых такси. В отношении водителей автобусов за нарушение ПДД составлено 94 административных материала, в отношении водителей легковых такси 177 административных материалов. Сотрудниками МВД по Республике Татарстан в отношении водителей и пассажиров легковых такси и автобусов за нарушения, связанные с невыполнением правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, составлено 70 административных материалов по статье 20.6.1 КоАП РФ.

