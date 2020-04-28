Предпринимателям Татарстана компенсируют затраты на комиссии сервисам доставки еды

Министерство экономики Татарстана объявляет о старте приема заявок на субсидирование затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания и еды для субъектов малого и среднего бизнеса республики.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.04.2020 № 326 предусмотрено предоставление субсидий субъектам МСП за период с 1 апреля по 31 мая 2020 года. Для получения субсидии необходимо иметь договор на размещение товаров, услуг на сервисах с доставкой продуктов питания и еды, аккредитованных Министерством.

Прием заявок осуществляется ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» с 30 апреля 2020 года, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45, по адресу: улица Московская, 55. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (843) 222-57-50.