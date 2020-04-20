В Казани 20 апреля на маршрут вышли новые брендированные автобусы, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Автобсы брендируют за счет средств перевозчиков

Перевозчики Казани продолжают украшать автобусы символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия ТАССР. Три брендированных автобуса вышли сегодня на 33, 53 и 63 маршруты.Как пояснил Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ, брендирование автобусов прошло в субботу и воскресенье на КПАП №9. Нанесением логотипов занималась специализированная организация. Первые брендированные автобусы 16 апреля вышли на городские маршруты ПАТП №4. На других автотранспортных предприятиях работа по брендированию подвижного состава продолжается, работы выполняются за счет средств перевозчиков.