Жители Татарстана назвали самую полезную вещь в период самоизоляции

Жители Татарстана назвали самую полезную, по их мнению, вещь в период самоизоляции. Агентство "Промрейтинг" провело опрос, по результатам которого оценило потребности жителей республики.

Наиболее важным предметом для респондентов стал смартфон, также в топ-3 вошли запас продуктов и компьютер. В десятке потребностей разместились телевизор, отдельный собственный двор, дача, кухонная плита и холодильник, диван и наушники. Десятую строчку в рейтинге занимает место для работы.

Также среди значимых для жителей республики на самоизоляции вещей - необходимые предметы для хобби и тренажеры, балкон, книги и настольные игры, планшет и игровая приставка, кофеварка, радио и музыкальный инструмент.

Ранее корреспондент ProKazan.ru разбирался, где лучше находиться в самоизоляции: дома или на даче. Напомним, что в Татарстане выезд на дачу является наиболее популярной причиной для выхода из дома, в системе цифровых пропусков, которая регламентирует перемещения жителей РТ, уже внесены ограничения на данную цель.