В Татарстане упростили процесс получения цифровых пропусков на выход из дома

В Татарстане упростили процесс получения цифрового пропуска. Как сообщают в Минцифры РТ, теперь для регистрации в системе необходимо на короткий номер 2590 отправить бесплатное СМС-сообщение с указанием только номера паспорта. Пример текста сообщения: Регистрация#9219632506.

В ответном сообщении из личных данных пользователя тоже будет указан только номер документа. Однако при оформлении цифрового пропуска для изменения места пребывания (Цель 9) в ответном сообщении пользователю необходимо будет указать новый адрес самоизоляции. Отметим, что прежний формат регистрации в системе продолжает работать, и жители республики могут им воспользоваться.

Напомним, что подлинность СМС-пропусков правоохранителям будет помогать проверять "Цифровой гвардеец".