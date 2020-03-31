За нарушение режима самоизоляции жителям Татарстана могут выписать штраф в 300 тысяч

Полиция Татарстана следит за соблюдением гражданами режима самоизоляции.

В частности, как сообщают в пресс-службе МВД РТ, с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город», экипажами патрульно-постовой службы полиции и Госавтоинспекции производится мониторинг городов и муниципальных образований республики на предмет нахождения жителей и автовладельцев без уважительной причины вне зоны самоизоляции.

В отношении нарушителей будут применяться меры административного воздействия.

Сегодня Совет Федерации одобрил поправки в КоАП РФ, устанавливающие штрафы в размере до 300 тысяч рублей для неинфицированных граждан за нарушение карантинного режима.

Согласно документу, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему будет грозить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц устанавливается наказание в виде штрафа от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 тысяч до полумиллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если указанные правонарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.