В Казани целую неделю муниципальные парковки будут работать бесплатно

В Казани с 30 марта по 5 апреля включительно муниципальные парковки будут работать без взимания платы. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что решение принято в соответствии с Указом Президента страны от 25.03.2020 №206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", в рамках проведения профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что накануне Владимир Путин объявил следующую неделю в России нерабочей, а Кабмин РТ постановил с сегодняшнего дня закрыть в Татарстане спортивные и фитнес-центры, кинотеатры и другие развлекательные учреждения.