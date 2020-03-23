В социальных сетях появился видеоролик с девушкой, которая прогулялась в противогазе и нижнем белье по мосту "Миллениум".

На кадрах виден автомобиль, из которого выходит девушка в противогазе, чулках, нижнем белье и пальто. Она позирует на мосту на фоне машины. Посыл ролика остался загадкой для пользователей сетей:

"Аааа. это реклама проституток, типа они за безопасность в общении."

"С южки проститутки на миллениум перебрались???"

"Совершенно не пойму, а в чем прикол?" - недоумевают горожане.

Большинство комментаторов раскритиковали поведение модели:

"Идиотизм на 1000 %"

"Очень жаль что вирус проходит мимо таких идиотов. Не одевайте маски пожалуйста, и не пользуйтесь антисептиками."

"Последние мозги продуло"

"скоро таких отстреливать начнем,за то ,что наш город позорят.." - возмущаются в соцсетях.

Также горожане выразили надежду, что Госавтоинспекция РТ обратит внимание на то, что автомобиль, вопреки ПДД, остановился на мосту.

При это сама модель по имени Диана опубликовала кадры со съемок в своем аккаунте в "Инстаграм". Около видео стоит тег #stopcoronavirus.

В профиле модели ролика указано, что она является мамой двоих детей, бикини-атлетом и персональным тренером.

Напомним, недавно в Казани оштрафовали молодых людей, которые полуголые катались на крыше машины.