В социальных сетях появился видеоролик с девушкой, которая прогулялась в противогазе и нижнем белье по мосту "Миллениум".
На кадрах виден автомобиль, из которого выходит девушка в противогазе, чулках, нижнем белье и пальто. Она позирует на мосту на фоне машины. Посыл ролика остался загадкой для пользователей сетей:
"Аааа. это реклама проституток, типа они за безопасность в общении."
"С южки проститутки на миллениум перебрались???"
"Совершенно не пойму, а в чем прикол?" - недоумевают горожане.
Большинство комментаторов раскритиковали поведение модели:
"Идиотизм на 1000 %"
"Очень жаль что вирус проходит мимо таких идиотов. Не одевайте маски пожалуйста, и не пользуйтесь антисептиками."
"Последние мозги продуло"
"скоро таких отстреливать начнем,за то ,что наш город позорят.." - возмущаются в соцсетях.
Также горожане выразили надежду, что Госавтоинспекция РТ обратит внимание на то, что автомобиль, вопреки ПДД, остановился на мосту.
При это сама модель по имени Диана опубликовала кадры со съемок в своем аккаунте в "Инстаграм". Около видео стоит тег #stopcoronavirus.
В профиле модели ролика указано, что она является мамой двоих детей, бикини-атлетом и персональным тренером.
Напомним, недавно в Казани оштрафовали молодых людей, которые полуголые катались на крыше машины.
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