«Ребенка мешает вернуть несчастная лоджия»: органы опеки не отдают девочку из «Акчарлака» в семью

Ранее мы публиковали материал, в котором рассказали о бывшей воспитаннице приюта «Акчарлак» Ане [имя изменено]. В начале года она и еще несколько девочек пожаловались на домогательства со стороны учителя. По этому факту в приюте началась проверка, на основе которой было возбуждено уголовное дело. После этих событий Аня была перенаправлена в детский дом, а ее мать и бабушка, как выяснилось, до сих пор пытаются добиться прав опеки над ребенком.

Корреспондент ProKazan.ru попытался разобраться в этой запутанной истории и выяснить, удастся ли девочке вернуться в родную семью.

С чего все началось?

После развода Екатерины с мужем семья стала считаться малообеспеченной, поэтому бабушка обратилась в отдел соцподдержки за назначением субсидий. Ведомство посчитало, что их семья не подходит под критерий малоимущих и отказало ей. В ответ на это Ирина Алексеевна решила подать на них иск в суд и написала заявление в следственный комитет и прокуратуру. Однако вслед за этим со стороны органов опеки неожиданно последовала проверка Екатерины в части исполнения родительских обязанностей. Тогда на ее иждивении было два ребенка - 9-летняя Аня и 3-летняя Саша [имя также изменено]. К слову, до начала проверки наша собеседница была замужем и официально трудоустроена:

«Сразу после подачи заявления начался сбор материалов на лишение меня родительских прав. Это при том, что с 2007 года я и официально работала. Но как только я развелась со своим мужем в январе 2018 года, меня буквально за неделю как мать-одиночку лишили родительских прав», - рассказала Екатерина.

Трудовая книжка Екатерины, согласно которой женщина была официально трудоустроена

А законно ли женщину лишили родительских прав?

По информации органов опеки, Екатерина практически не занималась воспитанием детей:

«За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей женщина неоднократно обсуждалась на комиссии по делам несовершеннолетних, привлекалась к административной ответственности (ч.1, ст.5.35 КоАП), однако должных выводов для себя не сделала. С апреля 2017 года состоит на учете в ПДН как неблагополучный родитель.

С данной семьей работали все службы профилактики, предлагали бесплатное питание, путевки в санатории для детей, однако от Екатерины Владимировны был получен отказ. Также мать девочек отказалась от услуг психолога и от помощи в трудоустройстве», - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В ответ на это Екатерина предоставила нашей редакции медицинские документы от мая 2018 года, согласно которым факт злоупотребления алкоголем выявлен не был.

Медицинские справки, подтверждающие отсутствие алкогольной зависимости у Екатерины

Также представители ведомства заявили, что с 2012 года в отдел полиции и социальные службы на Екатерину поступали жалобы от ее же матери. В своих заявлениях Ирина Алексеевна указывала на асоциальный образ жизни своей дочери. По словам мамы Ани, документы, подтверждающие это, органы опеки представить не смогли.

Несмотря на многочисленные попытки Екатерины доказать, что она способна воспитывать ребенка, в апреле 2018 года Приволжский суд вынес решение о лишении женщины родительских прав. Аню было решено передать в социальный приют, а Сашу - в приемную семью. К слову, младшая дочь до сих пор воспитывается в другой семье.

Пыталась ли мать девочки вернуть ребенка в семью?

После прошедшего заседания Екатерина попыталась обжаловать решение о лишении прав в Верховном суде РТ. Также она направила обращение Гузель Любимовой - уполномоченной по правам ребенка в РТ. В ответ на него она получила письмо, в котором ведомство подтвердило нарушение ряда Федеральных законов органами опеки. В адрес главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Исполкома Казани Андрея Лобова было направлено заключение с требованием устранить их. Однако никаких действий со стороны органов опеки не последовало.





Письмо, полученное от уполномоченной по правам ребенка в РТ Гузель Любимовой

Помимо этого, после завершения судебных разбирательств Екатерина обнаружила в одном из постановлений имя незнакомого ребенка. В документе, имеющимся в распоряжении редакции, говорилось, что она не занимается его воспитанием: «устраивает при нем скандалы и сидит в интернете». Это также стало одним из оснований для лишения женщины родительских прав:

«Я вообще не знаю, чья это девочка бедная. Я вообще не знаю этого ребенка. У них [органов опеки] все это «прокатило» в суде», - рассказала Екатерина.

После неудачных попыток Екатерины вернуть дочь в семью и восстановить свои родительские права бабушка Ани попыталась оформить опекунство над ребенком на себя. Буквально через несколько дней после пересмотра дела по апелляции Ирина Алексеевна обратилась за помощью в приемную президента. Однако там ее перенаправили в мэрию города, а оттуда - в органы опеки.

В опеке ей выдали заключение, согласно которому бабушка не могла претендовать на опекунство. Свое решение они аргументировали отсутствием оригиналов документов, долгами за ЖКУ и отрицательной характеристикой со стороны соседей. Еще одной причиной отказа органы опеки посчитали то, что специалисты не смогли попасть в квартиру Ирины Алексеевны, чтобы обследовать жилищно-бытовые условия.

Заключение, выданное органами опеки

По словам юриста Екатерины Сергея Сычева, никто не разъяснил бабушке, как правильно написать заявление на установление опеки. Соответственно, по этой причине женщина не подала оригиналы документов. Что касается обследования квартиры, то Екатерина и Ирина Алексеевна до сих пор не знают, приезжали ли органы опеки к ним на самом деле.

Также спустя некоторое время в мэрии пояснили, что долги за ЖКУ не могут стать причиной отказа в опекунстве:

«Подчеркнем, что отказ органов опеки по первому обращению Гавриловой И.А. не связан с долгами за ЖКУ. Они – долги за ЖКУ – не могут быть причиной отказа в признании кого-либо кандидатом в опекуны», - следует из сообщения пресс-службы мэрии города.

Осенью 2019 года прокуратура и следственный комитет проверили все действия отдела опеки, однако тогда нарушений выявлено не было. В это же время Аня была помещена в «Акчарлак» - приют, в котором в январе этого года дети пожаловались на домогательства со стороны учителя. Вскоре по данному факту возбудили уголовное дело и начали расследование. Однако преподаватель, про которого рассказывали девочки, проходил по нему всего лишь как свидетель.

В декабре 2019 года Ирина Алексеевна представила в отдел опеки оригиналы необходимых документов, а в январе текущего года написала заявление. После этого ведомство провело повторную проверку и выдало бабушке положительное заключение о возможности быть опекуном девочки. 12 марта этот вопрос был рассмотрен специальной комиссией:

Документ, подтверждающий возможность Ирины Алексеевны быть опекуном

«Это происходит после вступления в законную силу решения суда о лишении родительских прав отца девочки (согласно законодательству, прав должны быть лишены оба родителя, а отец был лишен родительских прав только в январе этого года).

С учетом того, что с Ириной Алексеевной продолжает проживать мать девочки, лишенная родительских прав и не предоставившая каких-либо свидетельств, что она изменила свой образ жизни, вопрос будет рассмотрен комиссией. В нее приглашены уполномоченный по правам ребенка в РТ, представители министерства образования и науки РТ, центра помощи семье и детям, центра содействия семейному устройству детей», - следует из сообщения пресс-службы мэрии города.

Как прошла комиссия?

У органов опеки были две претензии по отношению к бабушке Ани. Первая, как ни странно, была связана с захламленной лоджией: она была заставлена старой мебелью. В ответ на это юрист Сергей Сычев попросил представителей ведомства повторно проверить лоджию после 17 марта. Однако органы опеки никак не отреагировали на это заявление:

«Ребенка мешает вернуть акт обследования и какая-то несчастная лоджия. Доходит до бреда. И вместо того, чтобы прийти и все проверить и передать ребенка, они вообще пропали», - поделилась Екатерина.

Еще одним препятствием для передачи Ани бабушке стало то, что Екатерина до сих пор прописана в квартире своей матери. Юрист женщины также попытался оспорить этот вопрос:

«Мы по итогам принесли копию договора [об аренде жилья] и письмо, в котором указали, что Екатерина снимает квартиру, хотя имеет право проживать там, где хочет, и выселить ее может только суд»

В результате представители ведомства решили отказать в передаче Ани под опеку ее бабушке. При вынесении заключения они руководствовались решением суда от 2018 года о выселении Екатерины из квартиры, информацией отдела полиции об инциденте, создающем угрозу жизни и здоровью Ани, и, действительно, состоянием лоджии. Такое решение возмутило маму девочки, все приведенные претензии показались ей безосновательными:

«Никакого выселения, про которое они говорили, не было, это какой-то бред. В моем паспорте не стоит ни одного штампа об этом [выселении]. То же касается некоего инцидента, вообще непонятно, что они по ним подразумевают», - прокомментировала решение комиссии Екатерина.

19 марта в Приволжском районном суде состоялось судебное заседание по поводу передачи ребенка Ирине Алексеевне. Со слов юриста Сергея Сычева, на нем присутствовали адвокат со стороны усыновителей и представители органов опеки. Адвокаты Екатерины попытались оспорить отказ со стороны ведомства:

«Во время заседания мы озвучили наши подозрения касательно того, что некоторые документы, предоставленные органами опеки, поддельные. Также мы рассказали, что Гаврилова с июля 2018 года ведет с ними переписку, а не просто бездействует. Также органы опеки пытались ввести суд в заблуждения тем, что они не знали, где проживает Екатерина. Однако ранее мы предоставляли им копию договора аренды, по которой понятно, что Екатерина не живет вместе с матерью. Суд в принципе понял нашу позицию и запросил у органов опеки всю их с Гавриловой переписку».

В результате по решению суда Аню перевели в «Елабужский детский дом», бабушке дали разрешение на ее посещение. Дальнейшие разбирательства были отложены на 20 апреля из-за требований к органам опеки предоставить ранее направленное обращение Ирины Алексеевны.

Что касается уголовного дела, то 19 марта следственный комитет прекратил его расследование из-за отсутствия состава преступления. Со слов старшего помощника руководителя СУ СКР РТ Андрея Шептицкого, решение было принято на основе показаний свидетелей и экспертизы в отношение воспитанниц приюта.

В ответ на это 20 марта Екатерина отправилась на одиночный пикет напротив здания следственного комитета РТ. В ответ на это женщину пригласили к заместителю руководителя следственного управления - Ильясу Масаллимову:

«Мы запросили для себя полиграф, что мы детей не подговаривали и они сами все рассказывали. Именно они попросили нас о помощи».

По словам Екатерины, представитель ведомства попросил назначить проверку на следующей неделе. Наша редакция продолжит следить за развитием событий.