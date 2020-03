Полный обзор брокера InvestGT в Казани. Реальные отзывы InvestGT Казань. Надежный форекс-брокер

Обзор компании InvestGT в Казани. Описание преимуществ этого брокера, достижений, услуг и отзывы о компании InvestGT.

Время от времени каждому из нас, людям, имеющим постоянный заработок, приходят в голову мысли о том, как приумножить свой доход. При этом не хочется тратить много времени на увеличение накоплений и изучение новой информации. Хочется, чтобы капитал рос сам по себе, при минимальных затратах энергии. Так называемый пассивный метод увеличения дохода.

Если вы планируете зарабатывать в долгосрочной перспективе, то одним из таких методов являются фондовые рынки. Не думайте, что это нечто сложное. Человек, который с умом выбирает брокерскую компанию, внимательно изучит информацию о компании и точно избежит распространенных ошибок инвесторов.

На сегодняшний день Forex предлагает нам более 300 брокерских компаний, предлагающий свои услуги. Но как выбрать проверенного брокера? По каким признакам оценить надежность компании? Какой форекс-диллер является надежным в России и отвечает всем требованиям? В этой статье мы проведем полный обзор брокера с мировым именем InvestGT, узнаем преимущества Invest GT перед другими компаниями и изучим отзывы об этом диллере в республике Татарстан.

Начнем с того, что узнаем кто такой брокер? И кем является InvestGT в Казани?

Брокер – это юридическая компания, которая предоставляет клиенту возможность выйти на финансовый рынок и совершать сделки. Трейдер – специалист, выполняющий сделки купли-продажи на рынке Forex. У компании Инвест Джити есть свои трейдеры, с которыми они сотрудничают.

Invest GT в Казани имеет офис на улице Баумана 9А. Не многие брокеры могут похвастаться наличием отделений в городе. Однако, как показывает практика, клиенту важно прийти именно в офис, обсудить с менеджером все детали вложений средств, гарантии сохранности и суммы инвестиций, а также самое главное ожидаемый доход.

Каким требованиям должна отвечать брокерская компания?

1. Высокий рейтинг надежности денежных средств.

2. Выгодные торговые условия для клиента.

3. Возраст компании и год основания.

4. Регистрация фирмы в виде юридического лица, достижения и награды.

5. География компании, контактные данные и адреса.

6. Поддержка клиента 24/7, предоставление услуг и обучения.

7. Отзывы и наличие активных клиентов.

Итак, рейтинг надежности ИнвестGT в Казани (ул. Баумана, 9А)

Рейтинговая оценка осуществляется на основе анализа финансовой и нефинансовой информации, куда входит около 25 показателей и акцент делается на анализ качественных факторов, тенденции деятельности и стабильность компании. Деньги инвесторов компании ИнвестГТ надежно защищены наивысшим рейтингом АА+, о чем говорит сотрудничество брокера с мировыми банками, что полностью исключает все потенциальные риски. Крупнейшие банки, регуляторы 13 стран мира (Великобритания, Германия, США, Испания, Сингапур, Дубаи и др.), капитализация в 3,5 млрд долларов на момент 31мая 2018 года – все это является максимально высокими показателями сохранности денежных средств. А также компенсационный фонд, который обеспечивает дополнительную защиту клиентов InvestGT в городе Казани, где в случае прекращения исполнения обязанностей компании перед инвесторами, брокер обязуется выплатить 50 000 фунтов стерлингов.

Торговые условия InvestGT в Казани

ИнвестGT предлагает:

· Вложения с минимальной суммы, что немаловажно, ведь если вы новичок, вам захочется сначала проверить как работает брокерская компания.

· Этот диллер может похвалиться и минимальными комиссиями, без иных дополнительных затрат, благодаря высокой рыночной капитализации и большому количеству клиентов по всему миру.

· InvestGT сотрудничает с лучшими трейдерами 2019 года, ведь брокеру важно, чтобы клиент получал максимум дохода.

· Также имеет более 100 торговых инструментов, что позволяет использовать трейдерам рынок на все 100%.

· Простой ввод и вывод средств — не менее важен для инвестора, так как решение останется за ним, поэтому в InvestGT вы с легкостью сможете пополнить счет или наоборот вывести деньги в любой момент.

· Брокер в Казани не перестает совершенствоваться и предлагает совершать сделки купли-продажи на специально-разработанной InvestGT-платформе, где вы сможете торговать в любое время дня и ночи.

· Экономический календарь, где представлены главные финансовые новости экономических событий, проанализировав которые вы будете совершать прибыльные операции.

Возраст брокера InvestGT в Казани и год основания

ИнвестGT входит в группу компаний, которая начала свою деятельность с 1974 года. Входит в FTSE 250 Index и является одной из крупнейших и успешных компаний в мире. Предоставляет возможность онлайн-трейдинга на мировом рынке Форекс с 1998 года, что означает более 20 лет. За это время брокер InvestGT завоевал доверие не только у иностранных клиентов, но и смог привлечь русскоязычное население и уже с 2014 года произошло официальное открытие в России. Компания учитывает пожелания клиентов со всех уголков страны и уже с 2015 года был открыт офис InvestGT в Казани.

Регистрация фирмы в виде юридического лица

Как любая уважающая себя компания, которая дорожит своей репутацией ИнвестGT в Казани полностью оснащена всеми юридическими документами, включая лицензию. Лицензия дает гарантию контроля поступления денежных средств, прозрачность риск-менеджмента и контроль налоговой отчетности компании. Компания Invest GT регулярно проходит проверки на подтверждение законной деятельности своей фирмы и соответствует требованием к уставному капиталу, раскрытию отчетности и другим не менее важным показателям. Лицензии и данные о регистрации вы всегда сможете найти в открытом доступе на официальном сайте investgt.com.

Достижения и награды

Различные конкурсы и рейтинги были придуманы для того, чтобы среди огромного количества брокерских фирм вы смогли выбрать самую достойную с качественными услугами и с уверенностью обратится в компанию. InvestGT в Казане был отмечен другими участниками рынка и независимыми экспертами, такими как Best forex educators 2018 – UK Forex Awards, UK Financial services Experience Awards – Silver Winner, Online Personal Wealth Awards 2018 Best Overall Personal Wealth Provider, что еще раз подтверждает качественный сервис брокера InvestGT.

География компании, контактные данные и адреса

Несложно догадаться, что этот параметр дает нам оценить уровень развития InvestGT. Одно дело, когда у компании десятки офисов по всему миру и совсем другая ситуация если компания имеет один единственный офис. Инвест GT в Казани входит в крупную сеть многонационального брокера и оказывает качественные услуги в Республике Татарстан. Эта компания занимает лидирующие позиции, является брокером №1 в Европе и имеет 17 офисов в разных странах мира.

С сотрудниками InvestGT в Казани вы можете связаться по телефону +7 (843) 528-23-22.

Или подъехать в офис за консультацией по адресу г. Казань, ул. Баумана 9А, 1 этаж.

А также написать в соц. сети и вам обязательно ответят:

1. vk.com/investgt_com

2. www.instagram.com/investgt_com/

3. twitter.com/InvestGT_com

4. www.facebook.com/investgt.com.official/

5. zen.yandex.ru/id/5daf2458ec575b00af251f5b

6. ok.ru/investgt

Поддержка клиента 24/7, предоставление услуг и обучения

InvestGT в Казани как любой крупный брокер предоставляет круглосуточную поддержку своим клиентам по разным средствам связи, которые были представлены выше. Вы можете обратиться в техническую службу и в течении некоторого времени менеджер компании оперативно ответит на вопрос и предоставит вам профессиональную консультацию.

Предоставление качественных услуг является первостепенной задачей компании ИнвестГТ в Казани. Доверительное управление, автоторговля, самостоятельная торговля и 36% годовых – четыре услуги, где вам обеспечена финансовая консультация, личный финансовый план, индивидуальное сопровождение, заключение договора и политика конфиденциальности. Более 1 млн клиентов довольны услугами InvestGT.

InvestGT в Казани напрямую заинтересован в выгодной торговле клиентов, именно поэтому предоставляет бесплатные мастер-классы, обучение и консультировании для всех инвесторов. Кроме того, у новичков есть возможность открыть виртуальный счет, чтобы опробовать свои силы на рынке Форекс.

Отзывы InvestGT в Казани

Чтобы получить представление о брокерской компании, необходимо изучить отзывы с достоверных источников. Поэтому мы изучили все реальные отзывы об офисе InvestGT в Казани на улице Баумана, 9А и провели опрос клиентов, которые до этого сотрудничали с другими компаниями и уже знают с чем сравнивать.

Как происходит взаимодействие инвестора с InvestGT?

1. Заключение договора на предоставление брокерских услуг и обслуживание клиента.

2. Открытие счета на бирже.

3. Пополнение депозита инвестора.

4. Ведение торговли опытным трейдером или клиентом.

5. Вывод денежных средств.

Заключение

В данной статье были рассмотрены наиболее важные критерии надежности брокерской компании, на которые стоит обращать внимание при выборе. А также исследовали компанию InvestGT в Казани и выяснили, что данный диллер соответствует всем критериям надежности и предоставляет наиболее качественные услуги, а большинство клиентов, которые сотрудничали с другими компаниями выбирают InvestGT.

