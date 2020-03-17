В Казани у мужчины изъяли наркотики пяти видов

В Казани задержали 33-летнего мужчину, у которого изъяли наркотики пяти видов.
Сотрудникам полиции поступила оперативная информация, что гражданин занимается сбытом наркотиков. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него три единицы МДМА. В квартире задержанного также нашлись 68 граммов метадона, МДМА, амфетамина, PVP и каннабиса.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.
комментарии
А дома меня ждёт мой парень Димас. Он меня в моей новой толстовке бесплатно весь день жарить будет.