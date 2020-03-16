Компания ESET сообщила о новой киберугрозе. По данным компании, мошенники рассылают письма от имени Всемирной организации здравоохранения.

"Злоумышленники распространяют новости от имени ВОЗ, призывая пользователей перейти по вредоносным ссылкам для получения якобы секретной и крайне важной информации о вирусе. Таким образом, они похищают личную информацию и платежные данные, получая доступ к счетам жертв. Важно быть внимательнее и проверять адрес e-mail, с которого пришло сообщение: адреса @who.com, @who.org или‘@who-safety.org не имеют отношения к ВОЗ" - сообщают в компании.

Злоумышленники также прибегают к фейковым благотворительным акциям: создают рассылки с призывом пожертвовать деньги на поиск вакцины от коронавируса для детей в Китае. Популярность набирает мошенничество с фейковыми объявлениями о продаже медицинских масок и антисептиков для рук. С их помощью злоумышленники выманивают данные кредитных карт пользователей и похищают деньги со счетов.

Добавим, что по данным на 16 марта в мире насчитывается 163 611 заразившихся коронавирусом, 6 472 человека умерли. Сегодня Россия заявила о закрытии границы с Беларусью в целях недопущения распространения вируса.