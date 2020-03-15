Под Казанью постоят первую в России роботизированную гостиницу за 500 млн рублей

Строительство роботизированной гостиницы начнется в «Иннополисе», заявил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов 15 марта в интервью «Известиям».

При строительстве гостиницы нового типа планируется внедрить систему искусственного интеллекта (ИИ), которая будет анализировать предпочтения постояльцев. Мониторингу будут подвергаться сотни параметров, начиная от эмоций постояльца на основе анализа тембра голоса, заканчивая предпочтениями, по данным из соцсетей.

Девелопером проекта является компания Kravt Invest. Генеральный директор компании Валерий Кравцун сообщил, что на строительство запланировано 2.5 года. Большая часть этого времени уйдет на внедрение ИИ и обучение роботов.

Основной задачей при строительстве гостиницы с ИИ является оптимизация расходов собственника. Один робот, работая в режиме 24/7, способен заменить до 6 сотрудников, поэтому планируется внедрение их большого количества.