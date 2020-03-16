Татарстан входит в число четырех регионов России, где больше всего жертв дистанционного мошенничества. Ежедневно около трех десятков жителей республики становятся жертвами аферистов, сообщают представители МВД по РТ.

В Татарстане мошенники чаще всего обманывают граждан при покупке или продаже товара на интернет-площадках, в социальных сетях, они предлагают оказать помощь на дому, установить газоанализаторы, сменить счетчики.

Аферисты также ходят по квартирам пенсионеров и предлагают им купить некачественные товары по завышенной цене.

На днях в редакцию ProKazan.ru обратилась пожилая женщина Галина (имя изменено по просьбе героини). Она – одинокая пенсионерка. Ее муж умер несколько лет назад, и после этого к ней начали ходить мошенники.

Последний их визит состоялся на прошлой неделе. Галина Ивановна решила обратиться в ProKazan, чтобы предостеречь доверчивых сограждан.

Галина рассказала, что на прошлой неделе к ней в квартиру позвонили и предложили бесплатно проверить зрение. Обладая плохим зрением, пенсионерка согласилась и впустила в дом двух незнакомцев.

"Пришли парень с девушкой. Опрятные. Молодые. Говорили складно. Спросили, какое у меня зрение. Я сказала, что минус 2. Они предложили бесплатно проверить мне зрение. У них была с собой какая-то штучка. Они ее приложили мне к глазам и сказали, что у меня минус 2 с половиной", - рассказала женщина.

После этого мошенники начали предлагать пенсионерке чудодейственные очки, которые помогут ей восстановить зрение.

"Достали из сумки очки с дырочками, предложили купить за 6 тысяч. Для меня это дорого, таких денег нет. Они тогда снизили цену до 2 тысяч. Я согласилась", - продолжила свой рассказ обманутая пенсионерка.

На китайском сайте похожие очки можно приобрести за 32 рубля.

Спустя несколько дней после случившегося к Галине Ивановне снова приходили. На этот раз бесплатно проверить зрение предлагал мужчина, но пенсионерка его не впустила.

Оказалось, что это не первый случай мошенничества в жизни героини материала. Несколько лет назад она согласилась купить сигнализаторы газа - небольшие приборы, которые предупреждают о возможной утечке газа в квартире. К ней также пришли на дом и заверили в необходимости установки приборов, сославшись на государственный приказ и штрафы, если женщина не установит дома датчики.

Цена на датчики варьируется от 650 до 2 500 рублей.

Сначала мошенник предлагал установить сигнализаторы газа за 9 тысяч рублей, а потом, узнав, что таких денег у пенсионерки нет, снизил стоимость до 4 500.

Несколько лет назад ночью аферисты позвонили ей по телефону и сообщили, что ее внук якобы сбил человека. Мошенники требовали срочно предоставить им крупную сумму. Женщина согласилась и передала все свои накопления неизвестным через подъехавшее к ее дому такси. На следующий день пенсионерка поняла, что была обманута, обратилась в полицию, но мошенников найти не удалось.

Как заявляют соседи женщины, мошенники никогда им не звонят. Аферисты будто точно знают, где живет одинокая женщина, и постоянно пользуются ее доверчивостью.

Если с вами или вашими близкими случилось нечто подобное, немедленно обратитесь в полицию!