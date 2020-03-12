В Казани задержали парня, который обстрелял автобус с людьми в поселке Юдино

В Казани полицейские задержали подозреваемого в обстреле автобуса в поселке Юдино.

Как сообщили корреспонденту ProKazan.ru в пресс-службе УВМД Казани, 9 марта в ведомство поступило сообщение о том, что неизвестные обстреляли предположительно из пневматического оружия автобус №46, в момент инцидента он находился в поселке Юдино.

В дежурные сутки полицейские установили подозреваемого, им оказался 21-летний молодой человек. Он признал свою вину, в отношение парня возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В автобусе, по информации пресс-службы УМВД, находилось семеро пассажиров, никто не пострадал. От выстрелов были повреждены стекла транспортного средства.