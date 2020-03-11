В общественном транспорте Казани усилят дезинфекцию

В Исполкоме Казани прошло оперативное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. В Комитете по транспорту Казани был принят ряд решений в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Казани, предупреждения, локализации и ликвидации массовых инфекционных заболеваний, гриппа, ОРВИ и коронавируса.

Как сообщили в ведомстве, в числе мер - информирование Управление здравоохранения Казани и Роспотребнадзор о прибытии сотрудников предприятий - перевозчиков из неблагополучных в отношении коронавируса стран, усиление дезинфекционного режима на предприятиях, контроль самочувствия сотрудников и недопуск до работы сотрудников с признаками вирусной инфекции.

Кроме того, после рабочей смены и высадки пассажиров в салонах общественного транспорта экипаж должен проводить влажную уборку, проветривание и дезинфекцию поверхностей салона.

Напомним, ранее мы сообщали об обстреле автобуса в казанском поселке Юдино.