В казанском поселке Юдино неизвестные обстреляли автобус

В поселке Юдино неизвестные граждане обстреляли автобус 46 маршрута из пневматического оружия. Об этом сообщили в Ассоциации АТП Татарстана.

"К счастью, обошлось без пострадавших. У автобуса разбиты два боковых стекла. Такие случаи безусловно недопустимы. В салоне автобуса были пассажиры, среди них могли быть дети, а стекло с учетом расстояния до стрелявшего могло не сдержать пули. Стекла автобуса покрылись мелкой "паутиной", но не вылетели", - пояснил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

После инцидента автобус был снят с линии и направлен на ремонт. Корреспондент направил запрос информации в пресс-службу УМВД Казани, ответа на момент публикации не поступило.