«ЮВТ Аэро» прекращает регулярные рейсы между Казанью и Калинградом

Татарстанская авиакомпания "ЮВТ Аэро" закрыла продажу билетов на прямые рейсы из Калининграда в Казань. Авиасообщение будет прекращено с 25 марта, следует из информации, размещенной на сайте перевозчика.

На последующие месяцы продажи билетов нет. Другие авиакомпании не выполняют прямые рейсы по данному маршруту. Напомним, что рейсы из столицы РТ в Калининград выполнялись компанией с 2017 года дважды в неделю.

Ранее мы писали, что из Казани можно будет на прямом поезде добраться до Симферополя и Сыктывкара.