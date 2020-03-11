В апреле из Казани пойдет первый прямой поезд в Симферополь

Жители Татарстана смогут уехать в Симферополь прямым поездом. 29 апреля на станции Восстание Пассажирская сделает остановку первый транзитный поезд сообщением Екатеринбург-Симферополь, сообщают в Минтрансе РТ.

Поезд будет курсировать по средам и следовать через Саранск, Пензу и Ростов-на-Дону. В составе есть купейные и плацкартные вагоны, стоимость билетов варьируется от 3435 за нижние и боковые полки в плацкарте до 6489 за нижние места в купе.

Время в пути составляет 48 часов: из Казани поезд отправляется в 16:05, прибывает в Симферополь в 16:10. Время в Крыму – московское. Продажа билетов на новые направления уже стартовала. Их можно приобрести во всех железнодорожных кассах дальнего следования и у перевозчика - "Гранд Сервис Экспресс".

Ранее также сообщалось, что из Казани можно будет уехать прямым поездом в Сыктывкар.