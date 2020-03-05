Статистика: жители Казани редко изменяют своим возлюбленным

Казань не вошла в топ "неверных" городов России. Исследование провело агентство Zoom Market.

По данным соцопроса, который провели в феврале в 24-х городах, был составлен рейтинг. Согласно этому рейтингу, наименее верными стали жители Сочи, Краснодара и Санкт-Петербурга. Казань наоборот, отличилась негативным отношением жителей к адюльтеру - она попала на 23 место рейтинга "неверности". Замыкает список Новосибирск.

Отметим, что 94% респондентов считают, что супружеская верность остаются для них актуальной ценностью, 71% опрошенных осуждают людей, которые изменяли своим партнерам, но при этом 13% россиян признались, что сами допускали адюльтер.